Форум по безопасности в Киеве: Порошенко, Гройсман, руководство Минобороны и СНБО озвучат заявления / Фото: Twitter

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Форум по безопасности стартовал 11 апреля в Киеве. Участие в международном мероприятии принимают президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак, глава делегации Эстонии в ассамблеи НАТО Марк Михкельсон.

Название нынешнего форума: «Неутомимая волна: Стратегический выбор Украины и Запада».

На форуме уже выступили экс-премьер Арсений Яценюк, действующий глава правительства Гройсман и глава Минобороны Полторак. В 13.30 с речью выступит Порошенко, а в 18.00 прозвучит видеообращение спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

«Украина должна получить оборонительное вооружение от стран-членов Запада. Помогите 42-миллионному государству доказать, что демократия — не слова, Запад — союзник, а Путин и Россия — агресор», — заявил сегодня Яценюк.

В то же время Степан Полторак высказал уверенность в том, что Украина сможет обеспечить безопасность лишь при условии реализации курса на вступление в НАТО, реформы оборонного сектора и укрепления армии.