Ассанж арестован в Лондоне. Фото: Радио Свобода

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Джулиан Ассанж арестован в Лондоне. Задержание основателя WikiLeaks сегодня осуществило управления лондонской полиции в посольстве Эквадора.

Ордер на арест Ассанжа был выдан Вестминстерским магистратным судом еще 29 июня 2012 года из-за его неявки в суд, сообщили в Скотленд-Ярде.

Ассанж будет находиться под стражей в полиции Лондона до заседания суда.

Задержание стало возможным после того, как власти Эквадора отменили решение о предоставлении дипломатического убежища Ассанжу. Президент страны Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks неоднократно нарушал условия договора о проживании и международные конвенции.

Как известно, Ассанж скрывался в посольстве Эквадора с 2012 года. В США в отношении него заведено дело о разглашении секретной информации Центрального разведывательного управления (ЦРУ) на сайте WikiLeaks. Кроме того, в Швеции его обвиняют в изнасиловании, но сам Ассанж это отрицает.

Ранее в ЦРУ заявляли, что WikiLeaks является враждебной к США разведывательной службой, которую использует в своих целях Россия.

Пророссийская позиция Ассанжа проявился еще в 2012 году, когда он выступил в новостной сети Russia Today (RT), которую финансирует Кремль. В 2016 году издание Daily Dot сообщило, что WikiLeaks отказался публиковать документы о сделке стоимостью 2 млрд евро между сирийским режимом и госбанком РФ. Также Ассанж отказался публиковать компромат на Кремль о военной агрессии против Украины.

При этом в 2016 году ресурс Ассанжа обнародовал документы американской Демократической партии, которые, предположительно, похитили российские хакеры. Также Ассанж заявлял о наличии компромата на республиканца Дональда Трампа, но он так и не был опубликован.