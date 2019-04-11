Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Горе негативно впливає на імунну систему людини. Фото: Лайфхакер

Горе негативно впливає на імунну систему людини

11 кві 2019, 17:41
999

Сильне горе може мати негативний вплив на здоров’я людини. Так ризик ранньої смерті у вдів і вдівців вище на 41%, ніж у їх однолітків без такої втрати.

Вплив горя на імунітет почали вивчати ще в 1977 році, але в новій статті журналу «Психосоматична медицина» висвітлені останні дослідження впливу важкої ранку на здоров’я людини. Про це повідомляє medical xpress.

Виявилося, що у людей з важкою втратою частіше виникає системне запалення, також помічена низька реакція антитіл на вакцинацію. Вчені виявили що імунні клітини поводяться більш пасивно, якщо порівнювати з організмом людей, які не пережили горе.

Дослідження впливу горя на імунітет може допомогти розкрити механізм впливу таких подій, щоб запобігати медичні ускладнення після втрати. У майбутньому дослідженні планують оцінити, як імунітет пристосовується до горя.

Як раніше повідомляв «Ракурс», близько 3,7 тис. постраждалих від землетрусу і цунамі в Японії в 2011 році, згодом померли через проблеми зі здоров’ям, викликаних затягнутим періодом емоційних потрясінь.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше