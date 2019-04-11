Горе негативно впливає на імунну систему людини. Фото: Лайфхакер

https://racurs.ua/ua/n120637-gore-negatyvno-vplyvaie-na-imunnu-systemu-ludyny.html

Ракурс

Сильне горе може мати негативний вплив на здоров’я людини. Так ризик ранньої смерті у вдів і вдівців вище на 41%, ніж у їх однолітків без такої втрати.

Вплив горя на імунітет почали вивчати ще в 1977 році, але в новій статті журналу «Психосоматична медицина» висвітлені останні дослідження впливу важкої ранку на здоров’я людини. Про це повідомляє medical xpress.

Виявилося, що у людей з важкою втратою частіше виникає системне запалення, також помічена низька реакція антитіл на вакцинацію. Вчені виявили що імунні клітини поводяться більш пасивно, якщо порівнювати з організмом людей, які не пережили горе.

Дослідження впливу горя на імунітет може допомогти розкрити механізм впливу таких подій, щоб запобігати медичні ускладнення після втрати. У майбутньому дослідженні планують оцінити, як імунітет пристосовується до горя.

Як раніше повідомляв «Ракурс», близько 3,7 тис. постраждалих від землетрусу і цунамі в Японії в 2011 році, згодом померли через проблеми зі здоров’ям, викликаних затягнутим періодом емоційних потрясінь.