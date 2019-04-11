Горе негативно влияет на иммунную систему человека. Фото: Лайфхакер

https://racurs.ua/n120637-gore-negativno-vliyaet-na-immunnuu-sistemu-cheloveka.html

Ракурс

Сильное горе может оказать негативное влияние на здоровье человека. Так риск ранней смерти у вдов и вдовцов выше на 41%, чем у их сверстников без такой потери.

Влияние горя на иммунитет начали изучать еще в 1977 году, но в новой статье журнала «Психосоматическая медицина» освещены последние исследования влияния тяжелой утра на здоровье человека. Об этом сообщает medicalxpress.

Оказалось, что у людей с тяжелой утратой чаще возникает системное воспаление, также замечена низкая реакция антител на вакцинацию. Ученые обнаружили что иммунные клетки ведут себя гораздо более пассивно, если сравнивать с организмом людей, которые не пережили горе.

Исследование влияния горя на иммунитет может помочь раскрыть механизм влияния таких событий, чтобы предотвращать медицинские осложнения после утраты. В будущем исследовании планируют оценить, как иммунитет приспосабливается к горю.

Как ранее сообщал «Ракурс», около 3,7 тыс. пострадавших от землетрясения и цунами в Японии в 2011 году, впоследствии умерли из-за проблем со здоровьем, вызванных затянутым периодом эмоциональных потрясений.