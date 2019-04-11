Бывший друг Зеленского Денис Манжосов исчез с пресс-конференции

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Ракурс

Бывший друг Владимира Зеленского Денис Манжосов исчез с пресс-конференции, на которой намеревался рассказать секреты о кандидате в президенты.

Манжосов прибыл в агентство «Українські Новини» за час до начала пресс-конференции. Его заметили в здании представители СМИ и сотрудники агентства, сообщил директор агентства Денис Иванеско.

Манжосов вышел во двор перекурить, потом сел в такси вместе с несколькими людьми и исчез в неизвестном направлении. Организаторы мероприятия, которые арендовали зал на один час, не смогли связаться с ним.

Напомним, что ранее «Ракурс» сообщал о минировании здания информационного агентства «Українські Новини», в которой должен был дать пресс-конференцию экс-участник и бывший соучредитель студии «Квартал 95».

Полиция и спасатели ГСЧС прибыли для проверки сообщения о минировании. Сначала речь шла о том, что пресс-конференция Манжосов не отменяется, а откладывается.

На входе в здание агентства стояли молодые люди, которые назвались «охраной пиар-агентства», организовавшей пресс-конференцию. В здание прибыли и несколько участников студии «Квартал 95». Как сообщает «Громадське», они заявили, что «Манжосов взял за пресс-конференцию деньги».

Пресс-конференция Манжосова, которая называлась «Зазеркалье — как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии „95 Квартал“ Владимира Зеленского и Дениса Манжосова», вызвала большой ажиотаж СМИ. Манжосов намеревался рассказать о детских годах своего товарища, что происходит за кулисами КВН, как возникла студия «Квартал 95» и есть ли у нее покровители сегодня, а также о том, почему самые близкие друзья не общаются уже более пяти лет после 30-летней дружбы.