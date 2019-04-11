Подписание соглашения, фото: Степан Кубив

https://racurs.ua/n120633-kitay-predostavlyaet-ukraine-samuu-bolshuu-za-vremya-nezavisimosti-odnorazovuu-besplatnuu.html

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Китай предоставляет Украине безвозмездную технико-экономическую помощь на сумму 200 млн юаней, что составляет 29,7 млн дол. или почти 800 млн грн.

Это самый большой объем безвозмездной помощи Украине от Китая за все годы независимости нашего государства, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

За эти средства планируется закупить более 50-ти аварийно-спасательных машин и оборудование для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам министра экономического развития Степана Кубива, запланировано, что Китай также направит специалистов, которые помогут наладить эту технику.

Технику и оборудование планируется получить в течение 2019 — 2020 годов. В этом списке — автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины и тому подобное.

Также соглашение предусматривает предоставление оборудования для синхронного перевода и конференц-системы Минэкономразвития, а также реализацию других межправительственных проектов Украины и Китая.

Отмечается, что эта помощь от КНР получена в рамках заседания украинско-китайской Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Напомним, в начале января экс-посол США в Украине Джон Хербст рассказал о военной помощи, которую Соединенные Штаты могут предоставить Украине в ответ на российскую агрессию в акватории Керченского пролива.