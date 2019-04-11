Підписання угоди, фото: Степан Кубів

https://racurs.ua/ua/n120633-kytay-nadaie-naybilshu-za-chas-nezalejnosti-ukrayiny-odnorazovu-bezoplatnu-tehniko-ekonomichnu.html

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Китай надає Україні безоплатну техніко-економічну допомогу на сумі 200 млн юанів, що становить 29,7 млн дол. або майже 800 млн грн.

Це найбільший обсяг безоплатної допомоги Україні від Китаю за всі роки незалежності нашої держави, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

За ці кошти планується закупити понад 50 аварійно-рятувальних машин та обладнання для Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами міністра економічного розвитку Степана Кубіва, заплановано, що Китай також спрямує фахівців, котрі допоможуть налагодити цю техніку.

Техніку та обладнання планується отримати протягом 2019 — 2020 років. У цьому переліку — автомобільні крани, гусеничні бульдозери, автогрейдери, пожежні машини тощо.

Також угода передбачає надання обладнання для синхронного перекладу та конференц-системи Мінекономрозвитку та реалізацію інших міжурядових проектів України й Китаю.

Зазначається, що ця допомога від КНР залучена в межах засідання українсько-китайської Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва.

Нагадаємо, на початку січна екс-посол США в Україні Джон Гербст розповів про військову допомогу, яку Сполучені Штати можуть надати Україні у відповідь на російську агресію в акваторії Керченської протоки.