Колишній друг Зеленського Денис Манжосов зник з прес-конференції

https://racurs.ua/ua/n120634-kolyshniy-drug-zelenskogo-znyk-z-pres-konferenciyi-na-yakiy-mav-rozpovisty-sekrety-pro-kandydata.html

Ракурс

Колишній друг Володимира Зеленського Денис Манжосов зник з прес-конференції, на якій мав намір розповісти секрети про кандидата у президенти.

Манжосов прибув до агенції «Українські Новини» за годину до початку прес-конференції. Його помітили у будівлі представники ЗМІ і співробітники агенції, повідомив директор «Українських Новин» Денис Іванеско.

Манжосов вийшов на подвіря перекурити. Сів у таксі разом із декількома людьми і зник у невідомому напрямку. Організатори заходу, які орендували зал на одну годину, не змогли зв’язатися з ним.

Нагадаємо, що раніше «Ракурс» повідомляв про мінування будівлі інформаційного агентства «Українські Новини», у якій мав дати прес-конференцію екс-учасник і колишній співзасновник студії «Квартал 95».

Поліція та рятувальники ДСНС прибули для перевірки повідомлення про замінування. Спочатку йшлося про те, що прес-конференція Манжосова не скасовується, а відтерміновується.

На вході в будівлю агенції стояли молодики, які назвалися «охороною піар-агенції», яка організувала прес-конференцію. До «Українських Новин» прибули й декілька учасників студії «Квартал 95». Як повідомляє «Громадське», вони заявили, що «Манжосов узяв за прес-конференцію гроші».

Прес-конференція Манжосова, яка мала назву «Задзеркалля — як і чому розійшлися шляхи найкращих друзів дитинства, партнерів з КВК та студії „95 Квартал“ Володимира Зеленського та Дениса Манжосова», спричинила неабиякий ажіотаж ЗМІ. Манжосов мав намір розповісти про дитячі роки свого товариша, що відбувається за лаштунками КВК, як виникла студія «Квартал 95» і чи є у неї покровителі сьогодні, а також про те, чому найближчі друзі не спілкуються вже понад п’ять років після 30-річної дружби.