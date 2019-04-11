Антикоррупционный суд запустили в Украине: чем будут заниматься его судьи

Антикоррупционный суд запустили в Украине. Фото: ТСН

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Антикоррупционный суд запустили сегодня в Украине. Президентские указы о назначении 38-ми судей ВАКС зачитал на торжественной церемонии в Кловском дворце в Киеве представитель Администрации президента (позже документы должны обнародовать на сайте главы государства). После этого новоизбранные судьи приняли присягу.

После избрания председателя этого суда и запуска автоматизированной системы документооборота в ВАКС должно начаться рассмотрение дел топ-коррупционеров, которые будут поступать от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В Антикоррупционный суд передадут и дела, которые уже рассматриваются в других судах.

Среди 38-ми новоназначенных судей 22 человека ранее занимали судейские должности, 13 — были адвокатами и трое — занимались научной деятельностью. Большинство из них работали в регионах.

Декларации судей ВАКС свидетельствуют об их материальном достатке, но о громадных состояниях информации нет. При этом некоторые даже брали кредит в банке на приобретение телевизора. По крайней мере, так указано в декларации, сообщает «ВВС Україна».

У многих судей есть родственники в правоохранительных органах, в том числе Службе безопасности и прокуратуре. А двое из новоназначенных работников ВАКС задекларировали свое сожительство.

Отбирали судей в Антикоррупционный суд путем проведения специального конкурса с августа 2018 года. А 19 марта 2019 года Высший совет правосудия (ВРП) направил главе государства список победителей, который президент должен был утвердить в течение 30 дней и выдать соответствующие указы.

Создание этого суда в Украине является одним из ключевых условий международных партнеров для продолжения сотрудничества с Киевом. Именно поэтому в отборе судей в ВАКС участвовал Общественный совет международных экспертов, у которых фактически было право вето в отношении каждого претендента.

Всего в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату должны были войти 39 судей, но в последний момент кандидатура Владимира Цикало была снята, поэтому ВСП не рассматривал рекомендации Высшей квалифкомиссии судей Украины о его назначении.

По ссылкам — полный перечень судей Антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.