Антикорупційний суд запустили в Україні: чим займатимуться його судді

Антикорупційний суд запустили в Україні. Фото: ТСН

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Антикорупційний суд запустили сьогодні в Україні. Президентські укази про призначення 38-ми суддів ВАКС зачитав на урочистій церемонії у Кловському палаці в Києві представник Адміністрації президента (згодом документи мають оприлюднити на сайті глави держави). Після цього новообрані судді склали присягу.

Після обрання голови цього суду і запуску автоматизованої системи документообігу у ВАКС має початися розгляд справ топ-корупціонерів, які надходитимуть від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). До Антикорупційного суду перейдуть і ті справи, які вже розглядаються в інших судах.

Серед 38-ми новопризначених суддів 22 особи раніше обіймали суддівські посади, 13 — були адвокатами і троє — науковцями. Більшість із них працювали у регіонах.

Декларації суддів ВАКС свідчать про те, що вони живуть заможно, але про величезні статки інформації немає. При цьому дехто навіть брав кредит у банку на придбання телевізора. Принаймні, так вказано в декларації, повідомляє «ВВС Україна».

У багатьох суддів є родичі в правоохоронних органах, у тому числі Службі безпеки і прокуратурі. А двоє з новопризначених працівників ВАКС задекларували, що вони є співмешканцями.

Відбирали суддів до Антикорупційного суду шляхом проведення спеціального конкурсу з серпня 2018 року. А 19 березня 2019 року Вища рада правосуддя (ВРП) спрямувала главі держави список переможців, який президент мав затвердити упродовж 30 днів і видати відповідні укази.

Створення цього суду в Україні — це одна з ключових умов міжнародних партнерів для продовження співпраці з Києвом. Саме тому у відборі суддів до ВАКС брала участь Громадська рада міжнародних експертів, які фактично мали право вето стосовно кожного претендента.

Всього до Вищого антикорупційного суду і його Апеляційної палати мали увійти 39 суддів, але в останній момент кандидатура Володимира Цікала була знята, тож ВРП не розглядала рекомендацію Вищої кваліфкомісії суддів України щодо його призначення.

За посиланнями — повний перелік суддів до Антикорупційного суду та його Апеляційної палати.