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Конкурс в Высший антикоррупционный суд: ВККСУ назвала победителей / Фото: 24tv.ua

Конкурс в Высший антикоррупционный суд: ВККСУ назвала победителей (СПИСОК)

6 мар 2019, 12:01
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сегодня утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса, объявленного в августе прошлого года.

«52 человека предстали перед Высшей квалификационной комиссией судей… Я предлагаю внести в повестку дня объявление результатов конкурса в Высший антикоррупционный суд», — сказал председательствующий на сегодняшнем заседании ВККСУ Станислав Щотка.

Согласно решению коллегии ВККСУ, подтвердили способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде:

  1. Белоус Инна — судья Тернопольского окружного административного суда, набравшая 715,5 баллов;

  2. Бицюк Андрей — судья Заводского райсуда Николаева, 763,5 баллов;

  3. Воронько Владимир — судья Хозяйственного суда Днепропетровской области, 746,5 баллов;

  4. Гавриленко Татьяна — судья Новосанжарского райсуда Полтавской области, 767,5 баллов;

  5. Галабала Маркин — управляющий адвокатским бюро «Маркиян Галабала», 715,25 баллов;

  6. Дубас Виталий — адвокат, 757,5 баллов;

  7. Задорожная Лариса — судья Теплицкого райсуда Винницкой области в отставке, 716,25 балла;

  8. Колиуш Олег — судья Автозаводского райсуда Кременчуга Полтавской области, 759,5 балла;

  9. Кравчук Алексей — заведующий кафедрой хозяйственного и административного права Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», 740,5 баллов;

  10. Крикливый Виталий — судья Комсомольского городского суда Полтавской области, 751,5 балл;

  11. Крук Евгений — начальник департамента международного, частного и финансового права адвокатского объединения «Ситнюк и Партнеры», 727,5 баллов;

  12. Маслов Виктор — судья Тростянецкого райсуда Сумской области, 779 баллов;

  13. Михайленко Вера — руководитель по совместительству адвокатского объединения «Веста», 718 баллов;

  14. Мовчан Наталья — судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области, 739,25 балла

  15. Мойсак Сергей — адвокат, 714,75 баллов;

  16. Ногачевский Виктор — адвокат ООО «Линия Права», 745 баллов;

  17. Олейник Оксана — судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области, 768,75 баллов;

  18. Пономаренко Иван — судья Терновского городского суда Днепропетровской области в отставке, 792 балла;

  19. Сикора Екатерина — юрист ООО НПП «Альянс-Д», 721,75 балл;

  20. Сорочан Алла — судья Врадиевского районного суда Николаевской области в отставке, 725,05 баллов;

  21. Танасевич Елена — судья Печенежского райсуда Харьковской области, 782,25 балла;

  22. Ткаченко Олег — председатель адвокатского объединения «Больверк», 735 баллов;

  23. Федорак Леся — председатель Гребенковского райсуда Полтавской области, 769,5 баллов;

  24. Федоров Олег — старший партнер, адвокат A.C.F. Partners, 747,75 баллов;

  25. Хамзин Тимур — судья Куйбышевского райсуда Запорожской области, 730,75 балла;

  26. Широкая Екатерина — судья Луганского окружного админсуда, 732,25 балла;

  27. Шкодин Ярослав — адвокат, 749,75 баллов.

Другие кандидаты распределились так:

  • Корбут Владимир — судья Бердичевского горрайонного суда Житомирской области, 648 баллов;

  • Котубей Иван — председатель Мукачевского горрайонного суду Закарпатской области, 703,75 балла;

  • Брега Роман — судья Кировоградского окружного административного суда, 710 баллов;

  • Гаврищук Андрей — судья Мироновского райсуда Киевской области, 661,5 балл;

  • Горох Алексей — доцент кафедры уголовного и уголовного процессуального права факультета правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская академия», 701,25 балл;

  • Заярний Андрей — судья Жмеринского райсуда Винницкой области, 705,75 баллов;

  • Зебелян Наталья — судья Фастовского горрайонного суда Киевской области, 632,5 балла;

  • Каденко Оксана — юрист ПМЖ «Медицинская практика», 624,25 балла;

  • Каневский Вячеслав — председатель Нововоронцовского райсуда Херсонской области, 656,75 баллов;

  • Кудрявцев Игорь — судья Старобельского райсуда Луганской области, 693,75 балла;

  • Легких Кирилл — доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, адвокат;

  • Леонов Александр — судья Малиновского райсуда Одессы, 677,75 баллов;

  • Мыцак Марьян — судья Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области, 711,75 баллов;

  • Милицианов Роман — судья Хозяйственного суда Винницкой области, 710,5 баллов;

  • Моисеева Анжелика — юрист ООО «Адвокатская компания „Гвоздий и Оберкович“», 665,5 баллов;

  • Нестеренко Евгений — судья Первомайского райсуда Черновцов;

  • Рудницкая Татьяна — заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения. Адвокат, ОАО «НАСК» ОРАНТА «. Адвокатское объединение «Софяк и партнеры» — 713,25 баллов;

  • Саландяк Ольга — судья Жмеринского райсуда Винницкой области, 712,75 баллов;

  • Строгий Игорь — судья Шаргородского райсуда Винницкой области, 690,5 баллов;

  • Товстолужский Олег — председатель Валковского райсуда Харьковской области, 707,25 баллов;

  • Феськов Петр — председатель Млиновского райсуда Ровенской области, 681 балл;

  • Чайкина Ольга — судья Дзержинского райсуда Кривого Рога Днепропетровской области, 710,25 баллов;

  • Шикер Ирина — судья Первомайского райсуда Николаевской области, 673,75 балла;

  • Шинкоренко Сергей — судья Городокского райсуда Хмельницкой области, 698,5 баллов;

  • Янголь Евгений — судья Заречного райсуда города Сумы, 685,75 баллов.

Высший антикоррупционный суд начнет работу после назначения не менее 35 судей, причем 10 из них должны быть судьями Апелляционной палаты. Закон о Высшем антикоррупционном суде Рада приняла в июне 2018 года. ВАС будет заниматься исключительно делами топ-коррупции.

Источник: Ракурс


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