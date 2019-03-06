Конкурс в Высший антикоррупционный суд: ВККСУ назвала победителей (СПИСОК)

Конкурс в Высший антикоррупционный суд: ВККСУ назвала победителей / Фото: 24tv.ua

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сегодня утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса, объявленного в августе прошлого года.

«52 человека предстали перед Высшей квалификационной комиссией судей… Я предлагаю внести в повестку дня объявление результатов конкурса в Высший антикоррупционный суд», — сказал председательствующий на сегодняшнем заседании ВККСУ Станислав Щотка.

Согласно решению коллегии ВККСУ, подтвердили способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде:

Белоус Инна — судья Тернопольского окружного административного суда, набравшая 715,5 баллов; Бицюк Андрей — судья Заводского райсуда Николаева, 763,5 баллов; Воронько Владимир — судья Хозяйственного суда Днепропетровской области, 746,5 баллов; Гавриленко Татьяна — судья Новосанжарского райсуда Полтавской области, 767,5 баллов; Галабала Маркин — управляющий адвокатским бюро «Маркиян Галабала», 715,25 баллов; Дубас Виталий — адвокат, 757,5 баллов; Задорожная Лариса — судья Теплицкого райсуда Винницкой области в отставке, 716,25 балла; Колиуш Олег — судья Автозаводского райсуда Кременчуга Полтавской области, 759,5 балла; Кравчук Алексей — заведующий кафедрой хозяйственного и административного права Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», 740,5 баллов; Крикливый Виталий — судья Комсомольского городского суда Полтавской области, 751,5 балл; Крук Евгений — начальник департамента международного, частного и финансового права адвокатского объединения «Ситнюк и Партнеры», 727,5 баллов; Маслов Виктор — судья Тростянецкого райсуда Сумской области, 779 баллов; Михайленко Вера — руководитель по совместительству адвокатского объединения «Веста», 718 баллов; Мовчан Наталья — судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области, 739,25 балла Мойсак Сергей — адвокат, 714,75 баллов; Ногачевский Виктор — адвокат ООО «Линия Права», 745 баллов; Олейник Оксана — судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области, 768,75 баллов; Пономаренко Иван — судья Терновского городского суда Днепропетровской области в отставке, 792 балла; Сикора Екатерина — юрист ООО НПП «Альянс-Д», 721,75 балл; Сорочан Алла — судья Врадиевского районного суда Николаевской области в отставке, 725,05 баллов; Танасевич Елена — судья Печенежского райсуда Харьковской области, 782,25 балла; Ткаченко Олег — председатель адвокатского объединения «Больверк», 735 баллов; Федорак Леся — председатель Гребенковского райсуда Полтавской области, 769,5 баллов; Федоров Олег — старший партнер, адвокат A.C.F. Partners, 747,75 баллов; Хамзин Тимур — судья Куйбышевского райсуда Запорожской области, 730,75 балла; Широкая Екатерина — судья Луганского окружного админсуда, 732,25 балла; Шкодин Ярослав — адвокат, 749,75 баллов.

Другие кандидаты распределились так:

Корбут Владимир — судья Бердичевского горрайонного суда Житомирской области, 648 баллов;

Котубей Иван — председатель Мукачевского горрайонного суду Закарпатской области, 703,75 балла;

Брега Роман — судья Кировоградского окружного административного суда, 710 баллов;

Гаврищук Андрей — судья Мироновского райсуда Киевской области, 661,5 балл;

Горох Алексей — доцент кафедры уголовного и уголовного процессуального права факультета правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская академия», 701,25 балл;

Заярний Андрей — судья Жмеринского райсуда Винницкой области, 705,75 баллов;

Зебелян Наталья — судья Фастовского горрайонного суда Киевской области, 632,5 балла;

Каденко Оксана — юрист ПМЖ «Медицинская практика», 624,25 балла;

Каневский Вячеслав — председатель Нововоронцовского райсуда Херсонской области, 656,75 баллов;

Кудрявцев Игорь — судья Старобельского райсуда Луганской области, 693,75 балла;

Легких Кирилл — доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, адвокат;

Леонов Александр — судья Малиновского райсуда Одессы, 677,75 баллов;

Мыцак Марьян — судья Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области, 711,75 баллов;

Милицианов Роман — судья Хозяйственного суда Винницкой области, 710,5 баллов;

Моисеева Анжелика — юрист ООО «Адвокатская компания „Гвоздий и Оберкович“», 665,5 баллов;

Нестеренко Евгений — судья Первомайского райсуда Черновцов;

Рудницкая Татьяна — заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения. Адвокат, ОАО «НАСК» ОРАНТА «. Адвокатское объединение «Софяк и партнеры» — 713,25 баллов;

Саландяк Ольга — судья Жмеринского райсуда Винницкой области, 712,75 баллов;

Строгий Игорь — судья Шаргородского райсуда Винницкой области, 690,5 баллов;

Товстолужский Олег — председатель Валковского райсуда Харьковской области, 707,25 баллов;

Феськов Петр — председатель Млиновского райсуда Ровенской области, 681 балл;

Чайкина Ольга — судья Дзержинского райсуда Кривого Рога Днепропетровской области, 710,25 баллов;

Шикер Ирина — судья Первомайского райсуда Николаевской области, 673,75 балла;

Шинкоренко Сергей — судья Городокского райсуда Хмельницкой области, 698,5 баллов;

Янголь Евгений — судья Заречного райсуда города Сумы, 685,75 баллов.

Высший антикоррупционный суд начнет работу после назначения не менее 35 судей, причем 10 из них должны быть судьями Апелляционной палаты. Закон о Высшем антикоррупционном суде Рада приняла в июне 2018 года. ВАС будет заниматься исключительно делами топ-коррупции.