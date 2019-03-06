Контракт с Казахстаном предусматривал модернизацию радиоэлектронного оборудования самолета Ан-26, фото - Цензор

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Генеральный директор «Укроборонпрома» Павел Букин считает, что некорректно утверждать о завышении цены закупки деталей у предприятия «АН Сервис», а также отметил, что госконцерн не осуществлял логистических услуг, а покупал детали в украинского поставщика.

Букин стал одним из фигурантов второй части расследования «Bihus.info» и объяснил свою позицию в интервью «BBC Украина».

Напомним, что во второй части расследования говорилось, что «Укроборонпром» закупил российские комплектующие для Ан-26 с переплатой в семь раз. За шесть высотомеров концерн заплатил фирме «АН Сервис» 14,38 млн грн, хотя в РФ эти комплектующие приобретались за 2,3 млн грн.

Журналисты подозревали, что к этой коррупционной схеме причастен экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, его сын Игорь Гладковський, директор «Укроборонпрома» Павел Букин и бизнесмен Виталий Жуков.

Букин отрицает получение личного вознаграждения в размере 10 тыс. долл. за закупку высотомеров. Он сообщил, что контракт с Казахстаном предусматривал установление нового модернизированного комплекса радиоэлектронного оборудования самолета Ан-26.

Из всех предприятий, к которым «Укроборонпром» обратился, чтобы купить необходимое оборудование, отозвалось только «АН Сервис».

Гендиректор госконцерна заверил, что его структура не осуществляла логистических услуг, а покупала оборудование в украинского поставщика, поскольку «другого пути не было».

«Журналисты показали, что товар ввозился изначально как другой товар, чтобы скрыть его военное назначение, поскольку он устанавливался на военный самолет», прокомментировал Букин, считая, что в таких условиях нельзя комментировать факт завышения цены.

«Выполнялись задачи по поставке техники, к сожалению, российской. Мы еще не освоили производство этих комплексов самостоятельно», — сказал гендиректор «Укроборонпрома».

Букин заверил, что не обсуждал рабочие вопросы с Виталием Жуковым, фрагменты переписки с которым показаны в сюжете.

«Я не знаю, откуда взялись эти скриншоты», — пояснил Букин.

Он заявил, что готов предоставить всю внутреннюю информацию «Укроборонпрома» на запрос любого правоохранительного органа, а также сообщил, что ранее концерн отвечал на запрос журналистов о сотрудничестве с компанией «АН Сервис», но ее в расследовании не использовали.