Обвинительный акт в отношении главреда РИА «Новости-Украина» Вышинского передали в суд

Кирилл Вышинский. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n119022-obvinitelnyy-akt-v-otnoshenii-glavreda-ria-novosti-ukraina-vyshinskogo-peredali-v-sud.html

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Прокуратура Крыма направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении главреда РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского для рассмотрения по существу.

Руководителя указанной организации украинские правоохранители обвиняют в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (государственная измена), ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что Вышинского задержали 15 мая 2018 года. Следователи считают, что благодаря деятельности ресурса РИА «Новости Украина» украинское медиапространство последние несколько лет наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине.

Напомним, 8 февраля Херсонский городской суд на два месяца продлил арест главному редактору РИА «Новости-Украина» Кириллу Вышинскому, которого подозревают в государственной измене.