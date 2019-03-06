В Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда попали 12 судей (СПИСОК)https://racurs.ua/n119032-apellyacionnaya-palata-vysshego-antikorrupcionnogo-suda-popolnitsya-12-u-sudyami-spisok.htmlRacurs.ua
Результаты конкурса в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в среду, 6 марта, объявила Высшая квалификационная комиссия судей Украины.
Коллегия в составе членов ВККСУ Андрея Василенко, Степана Гладия, Николая Мишина подтвердила способность 12 кандидатов осуществлять правосудие в составе Апелляционной палаты ВАС. Эти кандидаты по результатам конкурса завоевали высокие рейтинги.
Боднар Сергей — ассистент кафедры публичного права Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, 780 баллов;
Черная Валерия — судья Днепропетровского окружного админсуда, 764,25 балла;
Калугина Инна — судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, 745,75 баллов;
Панкулич Виктор — председатель адвокатского объединения «Украинская адвокатская группа», 742,5 балла;
Павлишин Олег — судья Апелляционного суда Львовской области, 729,75 баллов;
Никифоров Андрей — управляющий партнер адвокатского объединения «ОПС ЛИГАЛ», 711 баллов;
Чорненькая Даниила — судья Монастирищенского райсуда Черкасской области, 696,25 баллов;
Михайленко Дмитрий — доцент кафедры уголовного права Национального университета «Одесская юридическая академия», 694,25 балла;
Цикало Владимир — доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко, 692,5 балла;
Панаид Игорь — судья Чугуевского городского суда Харьковской области, 685,25 баллов;
Глотов Николай — адвокат, юрисконсульт из Ровно, 681,75 балл;
Семенников Александр — судья Пятихатского райсуда Днепропетровской области, 681 балл.