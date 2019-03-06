Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда пополнится 12-ю судьями / Фото: solydarnist.org

В Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда попали 12 судей (СПИСОК)

6 мар 2019, 13:03
999

Результаты конкурса в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в среду, 6 марта, объявила Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

Коллегия в составе членов ВККСУ Андрея Василенко, Степана Гладия, Николая Мишина подтвердила способность 12 кандидатов осуществлять правосудие в составе Апелляционной палаты ВАС. Эти кандидаты по результатам конкурса завоевали высокие рейтинги.

  1. Боднар Сергей — ассистент кафедры публичного права Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, 780 баллов;

  2. Черная Валерия — судья Днепропетровского окружного админсуда, 764,25 балла;

  3. Калугина Инна — судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, 745,75 баллов;

  4. Панкулич Виктор — председатель адвокатского объединения «Украинская адвокатская группа», 742,5 балла;

  5. Павлишин Олег — судья Апелляционного суда Львовской области, 729,75 баллов;

  6. Никифоров Андрей — управляющий партнер адвокатского объединения «ОПС ЛИГАЛ», 711 баллов;

  7. Чорненькая Даниила — судья Монастирищенского райсуда Черкасской области, 696,25 баллов;

  8. Михайленко Дмитрий — доцент кафедры уголовного права Национального университета «Одесская юридическая академия», 694,25 балла;

  9. Цикало Владимир — доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко, 692,5 балла;

  10. Панаид Игорь — судья Чугуевского городского суда Харьковской области, 685,25 баллов;

  11. Глотов Николай — адвокат, юрисконсульт из Ровно, 681,75 балл;

  12. Семенников Александр — судья Пятихатского райсуда Днепропетровской области, 681 балл.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...