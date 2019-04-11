Африканський проект Кремля: як «кухар Путіна» готує вибори у 20-ти країнах / Фото: The Wild Heretic

https://racurs.ua/ua/n120635-afrykanskyy-proekt-kremlya-yak-kuhar-putina-gotuie-vybory-u-20-ty-krayinah-foto-video.html

Ракурс

«Африканський проект» реалізовує Росія на території щонайменше 20-ти країн Африки. Керує цим проектом «кухар Путіна» Євген Пригожин і підконтрольні йому політтехнологи.

За даними журналістського розслідування, Росія має намір створити «африканську імперію», на чолі якої буде підконтрольний Москві лідер, пише редакція «Проекту» в розслідуванні щодо глобального втручання РФ у вибори.

Мета нового плану Кремля — забезпечення перемоги «своїх» кандидатів на виборах, які потім будуть підкорятися одному лідеру — ставленику Москви. Журналісти з’ясували, що свої дії в країнах Африки Пригожин погоджує з президентом РФ Володимиром Путіним і департаментом Африки МЗС Росії. Про це свідчать документи Центру координації африканських проектів Пригожина, які опинилися в розпорядженні ЗМІ.

«Політтехнологи Пригожина діють в Анголі, Гвінеї, Демократичній Республіці Конго, Зімбабве, Кенії, Лівії, на Мадагаскарі, в Мозамбіку, Нігерії, Судані, Чаді, Руанді, Беніні, ПАР, Кот-д'Івуарі, Камеруні, Замбії, Гвінеї-Бісау, а також в Південному Судані і ЦАР», — йдеться в розслідуванні.

Політтехнологи РФ розробляють локальні плани дій для кожної з країн Африки, залежно від політичної ситуації в регіоні. Найбільш відпрацьована стратегія РФ застосовується у колишніх французьких колоніях. Її назва — «панафриканський проект». Зокрема, Пригожин лобіює створення регіональних рухів африканського політика з Беніну Кемі Себи, який очолює рух «проти французького неоколоніалізму та імперіалізму». Технологи РФ працюють над забезпеченням перемоги кандидатів, пов’язаних із Себою, на місцевих виборах у 12-ти країнах Африки. На роль лідера «Африканського проекту» претендує сам Себа, якого називають ще «чорним расистом» та антисемітом. У 2017-му році він приїжджав до Москви на зустріч із російським імперським політологом і засновником руху «неоєвразійство» Олександром Дугіним.

Всього на африканських передвиборчих кампаніях працюють до 200 політтехнологів Пригожина. Зокрема, йдеться про кампанії у Зімбабве, ПАР, Нігерії і на Мадагаскарі.

За даними розслідування, робота росіян в одній африканській країні оцінюється у 15 млн дол. (більшість цих коштів йде на хабарі африканським політикам).

Наприклад, на вибори в Зімбабве, що відбулися в кінці липня 2018 року, структури Пригожина направляли політичних консультантів, щоб «проштовхнути» обрання Еммерсон Мгангагви президентом. Тоді опозиція в Зімбабве заявила, що Росія втручалася у вибори. Присутність росіян у цій країні пов’язують зі спробами Пригожина включитися у видобуток мінералів, про що писало видання Bloomberg.

У Нігерії загальні вибори пройшли 23 лютого 2019 року, на них переобрали чинного президента Нігерії Мухаммаду Бухарі, членів Сенату і депутатів. У ПАР загальні вибори пройдуть в травні.

За інформацією ЗМІ, «африканський проект» виконує функцію, яку в Радянському Союзі брав на себе Університет дружби народів імені Патріса Лумумби: створення лояльної еліти з політиків, які отримали допомогу від Кремля.

«Люди сидять там без випивки і красивих жінок від півроку до двох, а палена горілка коштує 150 дол. за пляшку», — скаржився журналістам один із політтехнологів Пригожина на «важку» роботу у східних країнах континенту, зокрема, в Судані.

«Загалом в Африці працюється легко через бідність населення. Живе одна молодь, якою дуже легко керувати. Люди похилого віку не доживають», — коментує «роботу» інший російський політтехнолог.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що президента Судану Омара аль-Башира взяли під домашній арешт. Також командування армії заарештувало високопоставлених чиновників з його близького оточення. Під час військового перевороту було затримано топ-чиновників, включаючи очільника правлячої партії «Національний конгрес» і главу президентської гвардії. До цього в Судані впродовж трьох місяців тривали антиурядові демонстрації.

У січні Служба безпеки України оприлюднила серію матеріалів про діяльність спецназу Кремля — так званої приватної військової компанії «Вагнера» в Судані на замовлення ТОВ «М-Інвест» (комерційної структури Пригожина). Ця фірма замовляла квитки для пасажирів авіарейсів з 223-го льотного загону Міноборони РФ в Судан, ЦАР та інші країни Африки.

Загалом офіційно в Африку прилетіло понад 1 тис. бойовиків РФ. Зауважимо, що на багатьох фото з різних країн Африки найманці «Вагнера» разом з технологами Пригожина супроводжують місцевих політиків.

За даними СБУ, майже всі учасники африканського контингенту найманців у 2014−2015 роках воювали в Україні, наприклад, під час штурму Луганського аеропорту та у Дебальцевому. Також в грудні 2018 року стали відомі імена бойовиків «Вагнера», які можуть бути причетні до вбивства російських журналістів в ЦАР. Найманців привезло в ЦАР керівництво Генштабу РФ на початку минулого року. Частина з них прибула на приватному літаку фірми Пригожина. Нагадаємо, що в ЦАР ще 31 липня 2018 року спалахнули масові акції протесту через найманців «Вагнера». У свою чергу, вбивство журналістів РФ сталося після того, як в місті Дамар найманці вбили місцевого мешканця. Тоді повідомлялося, що російські журналісти прилетіли в ЦАР знімати фільм про «вагнерівців».

Не обійшлися й без втручання Росії у вибори президента Мадагаскару, що відбулися торік. За даними розслідування ВВС, Росія намагалася вплинути на вибори в колишній французькій колонії, пропонуючи грошову винагороду щонайменше шістом кандидатам. У 2018 році під виглядом туристів в країну приїжджали політтехнологи, тісно пов’язані з Кремлем.

Бізнесмен Андрі Радзуеліна вийшов у другий тур з відривом всього 4% від головного суперника і переміг. В операції брали участь десятки громадян Росії, які перебували на острові майже рік. Пастор Андре Майола, який посів четверте місце на виборах, повідомив BBC, що громадяни РФ прийшли до нього в кабінет з валізою грошей і оплатили його внесок на участь в президентських перегонах. За його словами, росіяни тоді підтримували шістьох-вісьмох кандидатів. Він також підписав документ, який зобов’язує його підтримати ставленика РФ, котрий набере більшість голосів. Не виключено, що «кухаря Путіна» цікавив видобуток хрому і золота на Мадагаскарі.

Сам Пригожин впродовж останніх двох років здійснив низку поїздок в зони конфліктів в Азії та Африці. Приватний літак з реєстраційним номером M-VITO 50 разів заходив на посадку та вилітав з аеропорту столиці Лівану Бейрута, яка межує з Сирією. У той же день бізнес-джет Пригожина вилітав до Сирії або Африку. Так, згідно з розслідуванням «Нової газети», літак 21 раз з’явився над територією Сирії, а 28 раз — в Африці. У цих же країнах ЗМІ повідомляли про перебування російських спецназівців «Вагнера».