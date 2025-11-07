Проти України в армії РФ воюють громадяни з 36 країн Африки. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210175-gromadyany-26-krayin-afryky-vouut-proty-ukrayiny-na-boci-rf-mzs.html

Ракурс

Громадяни країн Африки беруть участь у російсько-українській війни.

Проти України воюють щонайменше 1 тис. 436 громадян з 36 африканських країн. Стільки осіб вдалося ідентифікувати. Однак кількість таких найманців може бути набагато вищою. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 7 листопада повідомив у Telegram.

Як поінформував міністр, Москва вербує громадян Африки різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском.

Український дипломат розповів, що іноземці в армії Росії живуть не довше місяця, бо їх відправляють на так звані м’ясні штурми, де вони швидко гинуть. Також до африканців ставляться, як до другосортного, витратного людського матеріалу.

Сибіга закликав африканців не підписувати жодних документів з владою РФ й не вступали до лав їхньої армії.

Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії. Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право, — наголосив міністр.

Нагадаємо, у червні на Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали проти України в складі армії РФ. Також захисники поінформували, що раніше на цьому напрямку фіксувалися найманці з Ємену, Китаю, Зімбабве та Бангладешу.