На Сіверському напрямку ЗСУ взяли в полон російських найманців із Камеруну. Фото:

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Українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали проти України в складі російської армії.

Камерунців взяли в полон на Сіверському напрямку. Раніше на цьому напрямку взяли в полон представника Ємену. Також на цій ділянці фронту за росію проти України воюють громадяни Китаю, Зімбабве, Бангладешу. Про це полонені розповіли українським військовим, передає 20-й окремий полк безпілотних систем у Facebook.

Один із полонених Метугена Уна-на Жан Пафе розповів, що їхав до росіх, щоб працювати на фабриці з виробництва шампуню, але його «змусили вступити до армії». Водночас Анатоль Франк зізнався, що приїхав у Москву в 2024 року на 18 днів, аби полікувати зуби.

На моє здивування, мене та інших чоловіків міграційна служба покликала у кабінет. У мене зняли відбитки пальців та зліпок щелепи. Потім сказали, що мені робити — я відмовився. Мене заблокували та не дозволили повернутись назад, — розповів Франк.

Камерунці зізналися, що підписали контракт зі Збройними силами рф. Їм пообіцяли заплатити 1 млн 100 тис. рублів. Українські військові зазначили, що це значно менша сума, ніж путінський режим пропонує росіянам, але для Камеруну — це пристойні гроші.

Нагадаємо, у квітні бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» взяли в полон африканського найманця із Сенегалу. Полонити іноземного бойовика вдалося під час боїв на Торецькому напрямку.