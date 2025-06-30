Російські дрони атакували Харківщину. Фото: ДСНС

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Харківська область знову перебувала під атакою російських БпЛА.

У ніч на 30 червня окупанти атакували дронами декілька районів. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У прес-службі ДСНС поінформували, що в селі Пісочин Харківського району ворожий дрон влучив у будівлю станції технічного обслуговування. Виникла пожежа на площі 50 кв. м. Постраждали восьмеро осіб, з них одна дитина.

У місті Дергачі внаслідок удару дрона спалахнула пожежа на складі приватного підприємства на площі 1 тис. кв. м. Також горіла будівля агропідприємства на площі 200 кв. м. Постраждалих, на щастя, немає.

А в селі Куротне Чугуївського району внаслідок обстрілу горіла будівля їдальні санаторію на площі 300 кв. м.

Нагадаємо, 29 червня російська армія здійснила артилерійський обстріл житлового кварталу в Купʼянську На Харківвщині. Там загинув 54-річний чоловік. Ще один 32-річний чоловік дістав поранення і його у важкому стані госпіталізували до лікарні.