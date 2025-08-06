Ефіопія відмовила росії в оренді пасажирських літаків

росія не домовилася з Ефіопією про оренду літаків, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

росія безуспішно намагалася домовитися з Ефіопією про так званий «мокрий лізинг» пасажирських літаків, який передбачає оренду разом екіпажем, технічним обслуговуванням та страхуванням.

Про це повідомляє ефіопський портал новин Addis Insight.

Зазначається, що нещодавно газета Capital опублікувала статтю, в якій йшлося про те, що ефіопська влада веде відповідні переговори зі своїми російськими колегами.

Згідно з повідомленням Capital, ця тема була піднята під час двосторонньої зустрічі ефіопських і російських чиновників, що відбулася минулого місяця, на якій обидві сторони висловили зацікавленість у розширенні співпраці в галузі авіації.

Однак офіційної угоди досягнуто не було, і Управління цивільної авіації Ефіопії (ECAA) пояснило, що, хоча переговори дійсно відбулися, воно не має повноважень давати вказівки місцевій авіакомпанії Ethiopian Airlines щодо оренди літаків і не робило цього.

Згодом гендиректор Ethiopian Airlines Group Месфін Тасев у відповідь на цю статтю категорично спростував повідомлення про переговори з рф, назвавши ці звинувачення «абсолютно неправдивими».

У розмові зі ЗМІ він назвав дві основні причини, чому Ethiopian Airlines не прагне укласти таку угоду:

авіакомпанія зараз розширює свою діяльність і сама активно шукає додаткові літаки, щоб задовольнити зростаючий попит на пасажирські та вантажні перевезення;

санкції, запроваджені щодо рф. За словами директора компанії, Ethiopian Airlines має міцні операційні та комерційні зв’язки з США й працює відповідно до міжнародних норм та законодавства США.

Ethiopian Airlines вважається однією з найуспішніших авіакомпаній Африки й має флот із понад 140 літаків.

У квітні 2025 року держдума рф ухвалила закон, який дозволяє російським авіаперевізникам брати літаки в «мокрий» лізинг. За інформацією видання «Важные истории», у 2024 році росія намагалася домовитися про лізингові угоди з авіакомпаніями Киргизстану, Узбекистану, Казахстану, Катару та Кувейту, запозичивши таку тактику обходу санкцій в Ірану, який набагато довше зазнає ефекту відповідних обмежувальних заходів.

Через запроваджені за вторгнення в Україну санкції авіакомпанії з рф не можуть купувати нові західні літаки або запчастини до суден, що вже є в цивільному авіапарку. За підрахунками ЗМІ, лише за 2024 рік з цивільного авіапарку перевізники вимушено вивели 58 суден. За цей період сталося понад 200 інцидентів із пасажирськими літаками російських компаній.

Джерело: Addis Insight, «Важные истории»