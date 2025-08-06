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Ракурс
рф вдарила по обʼєкту ГТС в Одеській області. Фото:

Деталі атаки на обʼєкт української ГТС в Одеській області розкрили в Міненерго

6 сер 2025, 14:07
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Країна-агресор росія вдарила по обʼєкту ГТС в Одеській області.

Десятки ворожих ударних дронів атакували обʼєкт української газотранспортної системи поблизу румунського кордону. Було влучання по компресорній станції. Цей об'єкт забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну. Про це 6 серпня повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що ця компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі Сполучених Штатів Америки та тестові обсяги азербайджанського газу.

Нагадаємо, вночі 6 серпня російські «Шахеди» вдарили по Ізмаїльському району Одеської області. Попри активну роботу ППО був пошкоджений магістральний газогін у селі Новосільське. Пожежа, яку вже ліквідували, знищила виробниче обладнання. Без газу тимчасово залишилися 2,5 тис. абонентів.

Загоряння на газовому об'єкті в Одеській області було настільки масштабним, що його бачили з території сусідньої Румунії.

Джерело: Ракурс


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