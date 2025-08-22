Білорусь планує провести спільні навчання із РФ, фото: Державне телебачення Білорусі

Ракурс

У Білорусі найближчим часом заплановані військові навчання ОДКБ та спільні навчання збройних сил Білорусі та РФ «Запад-2025».

У зв’язку з цим МЗС України опублікувало заяву, в якій застерігає офіційний Мінськ «від необдуманих провокацій».

Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України в 2021—2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі «Запад-2021», — нагадали у МЗС.

Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України, — наголошують у МЗС.

У МЗС нагадують, що з 2022 року Білорусь є співучасницею злочину повномасштабної російської агресії:

Мінськ надав російським окупантам територію Білорусі та її повітряний простір для нападу на Україну;

Білорусь продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії в її неспровокованій і злочинній загарбницькій війні проти України.

МЗС наголошує, що співпраця режимів у Москві та Мінську становить безпосередню загрозу не лише для України, але й для інших її сусідів та та всієї Європи, а також «перешкоджає мирним зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни»:

Закликаємо наших партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози.

У МЗС додали, що Україна ніколи не становила та не становитиме загрози для білоруського народу, з яким «ми прагнемо жити в мирі, маємо спільне минуле, яке сягає Княжої доби та Великого Князівства Литовського, та майбутнє - у європейській сім’ї народів».