рф і білорусь на навчаннях відпрацюють планування запуску «Орєшніка». Фото:

Ракурс

Спільні навчання рф та білорусі «Захід-2025» передбачають відпрацювання планування застосування ракетного комплексу «Орєшнік».

Також хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї, бо це «ключовий елемент стратегічного стримування». Про це заявив міністр оборони білорусі Віктор Хренін, пише державне інформаційне агентство «Белта».

Ми повинні бути готові до всього. Ми бачимо ситуацію на нашому західному, північному кордоні і не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією та військовою активністю, — заявив міністр.

Як відомо, спільні військові навчання рф та білорусі «Захід-2025» пройдуть з 12 по 16 вересня 2025 року. У маневрах візьмуть участь понад 13 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, у січні неподалік кордону з Україною відбулися військові збори за участю територіальних військ. Військових готували до виконання завдань, зокрема, спільно з інженерними підрозділами білоруської армії.

Джерело: «Белта»