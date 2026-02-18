Є принципова домовленість про наступну зустріч — МЗС про мирні переговориhttps://racurs.ua/ua/n212137-ie-pryncypova-domovlenist-pro-nastupnu-zustrich-mzs-pro-myrni-peregovory.htmlРакурс
На мирних переговорах у Женеві сторони домовилися про проведення наступної зустрічі.
Про це сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Можу також сказати, що є принципова домовленість про наступну зустріч, але деталі поки розкривати, зі зрозумілих причин, не будемо, — зазначив він.
Тихий наголосив, що для України дуже «важливим є аспект, що в Женеві європейці були поруч»:
Ми координуємося з європейськими партнерами наші дії і це принципова позиція України, що Європа має бути залучена.
У МЗС окремо висловили сподівання на продовження процесу обміну військовополоненими.
За словами Тихого, українська делегація після повернення до Києва надасть більш детальний звіт президенту України Володимиру Зеленському щодо переговорів, які відбувалися у Женеві, тож буде більше інформації.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»