Георгій Тихий, фото: МЗС України

На мирних переговорах у Женеві сторони домовилися про проведення наступної зустрічі.

Про це сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Можу також сказати, що є принципова домовленість про наступну зустріч, але деталі поки розкривати, зі зрозумілих причин, не будемо, — зазначив він.

Тихий наголосив, що для України дуже «важливим є аспект, що в Женеві європейці були поруч»:

Ми координуємося з європейськими партнерами наші дії і це принципова позиція України, що Європа має бути залучена.

У МЗС окремо висловили сподівання на продовження процесу обміну військовополоненими.

За словами Тихого, українська делегація після повернення до Києва надасть більш детальний звіт президенту України Володимиру Зеленському щодо переговорів, які відбувалися у Женеві, тож буде більше інформації.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»