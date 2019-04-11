Колишній друг Зеленського Денис Манжосов пояснив, чому втік зі скандальної прес-конференції

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Колишній друг кандидата у президенти України Володимира Зеленського, співзасновник та актор студії «Квартал 95» Денис Манжосов пояснив, чому зник з прес-конференції, на якій мав намір розповісти нову інформацію про Зеленського та пообіцяв записати відео щодо цього випадку.

Манжосов надіслав смс організаторам прес-конференції, повідомляє The Babel. У ньому він вибачається перед журналістами. Він пояснює свій відхід тим, що «побачив своїх колишніх друзів і змінив рішення». Крім того, Манжосов повідомив, що йому «увесь ранок дзвонять, пишуть, погрожують».

«Мені весь ранок дзвонять, пишуть, погрожують. Протягом двох годин я запишу і викладу своє звернення. Я вважаю, так буде правильно», — написав Манжосов у повідомленні.

Крім того, в мережі розповсюдили відео з камер спостереження, на якому видно, що екс-учасник «Кварталу» прибув в агенцію «Українські Новини», а через деякий час вийшов з неї у супроводі іншого чоловіка.

Нагадаємо, що сьогодні не відбулася прес-конференція, яка мала назву «Задзеркалля — як і чому розійшлися шляхи найкращих друзів дитинства, партнерів з КВК та студії „95 Квартал“ Володимира Зеленського та Дениса Манжосова». Манжосов мав намір розповісти про дитячі роки свого товариша, що відбувається за лаштунками КВК, як виникла студія «Квартал 95» і чи є у неї покровителі сьогодні, а також про те, чому найближчі друзі не спілкуються вже понад п’ять років після 30-річної дружби.

Спочатку в агенції повідомили про мінування будівлі «Українських Новин», а згодом захід скасували. На прес-конференцію прибули й декілька учасників студії «Квартал 95», які заявили, що «Манжосов узяв за прес-конференцію гроші».