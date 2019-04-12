Соцсети взорвались критикой в ​​разговор Зеленского и Порошенко в эфире «1 + 1»

https://racurs.ua/n120654-komediant-v-efire-byl-pyan-socseti-vzorvalis-kritikoy-na-razgovor-zelenskogo-i-poroshenko.html

Ракурс

Прямой эфир в студии канала «1+1», который состоялся вечером 11 апреля, вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Больше всего досталось от пользователей кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Его грубые слова вызвали у многих шок и шквал критики.

Вечером 11 апреля кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский пообщались в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» на повышенных тонах. Актер студии «Квартал 95» высказывался грубо, а через некоторое время и вовсе бросил трубку.

Темой разговора стало приглашение Порошенко Зеленскому приехать в студию «плюсов», а также дата дебатов — 14 или 19 апреля. Зеленский обвинил Порошенко в том, что он позвал его в студию, зная, что тот находится в Париже и готовится к переговорам с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Порошенко ответил, что не интересуется передвижениями Зеленского.

Кандидаты говорили одновременно, перебивая друг друга. На фразу Порошенко «Вы закончили?» Зеленский отреагировал так: «Я закончу через пять лет, а вы — 22 апреля». Впоследствии Зеленский ответил, что «его команду никто не поставит в позицию», дебаты состоятся 19 апреля и бросил трубку.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предположил, что Зеленский был пьян во время эфира.

«Создается впечатление, что Зе боится не дебатов. Он боится любых публичных политических выступлений, где нет дублей. Мы выберем президентом человека, который ни разу не держал удар на публичных мероприятиях?», — прокомментировал вчерашнее шоу собкор УНИАН в Москве Роман Цымбалюк.

«Психологи, я надеюсь, уже сложили психологический портрет господина Зеленского и там все очень печально. Он не хам. Не быдло. Он — порождение всех нас. Мы его с вами родили. Мы смеялись долго над его шутками и, видимо, Бог нас услышал. „А зараз закінчив Я“… Многоточие. И да, лично мне — страшно…», — написала в Facebook користувач Mariya Morskaya.

«Извините, но: Зеленский — м*дак. Нашим государством будет управлять будет натуральный гопник. Это — реальность. Доказано эфиром „1+1“», — написал главный редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко.

Дмитрий Раимов, политтехнолог, основатель Свободной школы журналистики и Агентства кризисных коммуникаций «НЕТ» по итогам эфира назвал Украину «лучшей в мире страной».

«На „плюсах“ Зеленский повел себя как м*дак. Так нельзя себя вести. И не надо о „порохобостве“. Это просто о воспитании и правилах поведения», — написал Валерий Калныш, ведущий радио «Новое время».

«Это конец. Это ка-Пець. Разница не образовательная, разница не классовая. Разница видовая», — пишет Виктор Трегубов.