«Мы не лохи»: гендиректор «1+1» пригрозил Порошенко судом. Фото: Business Wisdom Summit / Facebook

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На действующего главу государства Петра Порошенко подаст в суд группа «1+1 media». Причиной стал приход президента на эфир программы «Право на владу» без приглашения и обвинения в адрес телеканала.

Порошенко обвинили также в том, что он специально пришел за несколько минут до эфира и якобы начал давить своей должностью президента. Главу государства упрекнули в том, что он в отсутствии своего оппонента кандидата Владимира Зеленского пришел на эфир для пиара. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генеральный директор группы «1+1 media» Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, Порошенко воспользовался своим статусом, чтобы сделать на программе ряд заявлений. Когда прокурор Кулик обвинил президента в препятствии следствия по делу Курченко, глава государства выдвинул встречное обвинение в нарушении правил.

Затем, когда экс-губернатор Одесской области Максим Степанов обвинил Порошенко в нарушениях во время избирательной компании, президент заявил, что сделал неправильный выбор, назначая Степанова губернатором.

По словам Ткаченко, Порошенко несколько раз приглашали на эфир, однако президент игнорировал приглашения. Также гендиректор признался, что ему стыдно за то, что он голосовал за Порошенко во время прошлых выборах.

Тем временем, редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко уже высмеял заявление Ткаченко и заявил, что Зеленский словно антиМидас и все, кого он касается, теряют базовые знания про государственный строй.