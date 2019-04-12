Раздел имущества при разводе в Украине

https://racurs.ua/n120639-samyy-plohoy-variant-dlya-razdela-imuschestva-pri-razvode-oformlenie-ego-na-rodstvennika.html

Ракурс

Лучшая превентивная мера, способная оградить от имущественных споров при возможном разводе в будущем, — это изначально оформлять крупные покупки (такие, например, как недвижимость) на обоих супругов. Об этом адвокат Надежда Ивашкова рассказала «Ракурсу» в своем комментарии для статьи о кредитном автомобиле.

По ее словам, самым плохим, практически безнадежным вариантом для раздела собственности является случай, когда по настоянию одного из супругов имущество оформляется даже не на одного из них, а на родственника, например, на родителя. «Поэтому даже если в вашем браке все хорошо, нужно не стесняться настаивать на правильном и прозрачном оформлении права совместной собственности на имущество, приобретенное в браке», — советует юрист.

По закону все имущество, нажитое в браке, можно продать только с согласия супруга. Но на практике недобросовестные лица находят множество лазеек для обхода этих требований, например, продавая имущество через поверенного. Единственный надежный способ предотвратить такую продажу — это подать заявление об обеспечении иска и в судебном порядке наложить арест на совместно нажитое имущество, оформленное на одного из супругов, до момента раздела такого имущества.

По действующему законодательству суд может обязать истца предоставить встречное обеспечение (внести на депозитный счет суда сумму, достаточную для покрытия возможных убытков ответчика, причиненных обеспечением необоснованного иска). Поэтому при подаче такого заявления об обеспечении иска очень важно обосновать, почему обеспечение иска никак не причинит убытков ответчику (например, наложение ареста на квартиру препятствует только ее продаже, но никак не препятствует пользованию этим имуществом). И/или указать иные обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимости встречного обеспечения (истец имеет постоянное место жительства и имущество в Украине, заработную плату или иной источник дохода и в случае необходимости сможет без труда возместить ответчику причиненные убытки, и т. д.).

Надежда Ивашкова также отметила, что раздел совместно нажитого имущества может быть оформлен нотариально, и тогда в суд по этому вопросу вообще идти не нужно. Но на практике так бывает нечасто, и споры бывших супругов очень распространены.