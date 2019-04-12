Журналиста Кучака убил экс-военный, он дал признательные показания. Фото: anticorr

https://racurs.ua/n120650-jurnalista-kuchaka-ubil-eks-voennyy-on-dal-priznatelnye-pokazaniya.html

Ракурс

Словацкого журналиста Яна Кучака и его невесту убил бывший военный Мирослав Марчек. Мужчина дал признательные показания. Марчека задержали по подозрению в убийстве еще осенью прошлого года.

Вместе с Марчеком тогда задержали еще троих подозреваемых. Вероятным заказчиком убийства называют словацкого миллионера Мариана Кочнера, с которым у журналиста были напряженные отношения. Об этом сообщает новостей портал, на котором работал Кучак, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Кучака и его невесту Мартину Кушнирову застрелили в феврале прошлого года в их доме. Незадолго до смерти журналист расследовал связь между словацкими политиками и мафией в Италии. Его незаконченную статью опубликовали после его убийства.

Среди прочего, Кучак также раскрыл мошенничество упомянутого бизнесмена Кочнера. Миллионер заключал сделки, с помощью которых мошенничал с дотациями Европейского Союза на развитие сельского хозяйства.

Бывший шеф-редактор убитого журналиста Петер Барди еще в сентябре 2017 года рассказывал, что Кочнер звонил Кучаку по телефону и угрожал. Однако, когда журналист обратился в полицию, от него отмахнулись.

Убийство Кучака и его невесты привело к массовым протестам, а за ними - к отставке премьер-министра, министра культуры и шерифа.

Как ранее сообщал «Ракурс», новым президентом Словакии стала общественная активистка и адвокат Зузана Чапутова, которая участвовала в массовых протестах после смерти журналиста. Она обогнала своего оппонента более чем на 10% и выиграла с 58,4% голосов избирателей.