Журналіста Кучака вбив екс-військовий, він дав свідчення

https://racurs.ua/ua/n120650-jurnalista-kuchaka-vbyv-eks-viyskovyy-vin-dav-svidchennya.html

Ракурс

Словацького журналіста Яна Кучака і його наречену вбив колишній військовий Мирослав Марчек. Чоловік зізнався у скоєному злочині. Марчека затримали за підозрою у вбивстві ще восени минулого року.

Разом з Марчеком тоді затримали ще трьох підозрюваних. Ймовірним замовником вбивства називають словацького мільйонера Маріана Кочнера, з яким у журналіста були напружені стосунки. Про це повідомляє новинний портал, на якому працював Кучак, передає німецьке видання Deutsche Welle.

Кучака і його наречену Мартіну Кушнірову застрелили в лютому минулого року в їхньому будинку. Незадовго до смерті журналіст розслідував зв’язок між словацькими політиками і мафією в Італії. Його незакінчену статтю опублікували після його вбивства.

Між іншим, Кучак також розкрив шахрайство згаданого бізнесмена Кочнера. Мільйонер укладав угоди, за допомогою яких шахраював з дотаціями Європейського Союзу на розвиток сільського господарства.

Колишній шеф-редактор убитого журналіста Петер Барді ще у вересні 2017 року розповідав, що Кочнер телефонував Кучаку і погрожував. Однак, коли журналіст звернувся до поліції, від нього відмахнулися.

Вбивство Кучака і його нареченої призвело до масових протестів, а за ними — відставки прем'єр-міністра, міністра культури і шерифа.

Як раніше повідомляв «Ракурс», новим президентом Словаччини стала громадська активістка і адвокат Зузана Чапутова, яка брала участь в масових протестах після смерті журналіста. Вона обігнала свого опонента на понад 10% і виграла з 58,4% голосів виборців.