Розподіл майна при розлученні в Україні

https://racurs.ua/ua/n120639-naygirshyy-variant-dlya-rozpodilu-mayna-pry-rozluchenni-oformlennya-yogo-na-rodycha.html

Ракурс

Найкращий превентивний захід, здатний захистити від майнових спорів при можливому розлученні в майбутньому, — це з самого спочатку оформляти великі покупки (такі, наприклад, як нерухомість) на обох з подружжя. Про це адвокат Надія Івашкова розповіла «Ракурсу» у своєму коментарі для статті про кредитний автомобіль.

За її словами, найгіршим, практично безнадійним варіантом для розподілу власності є випадок, коли за наполяганням одного з подружжя майно оформляється навіть не на одного з них, а на родича, наприклад, на батька чи мати. «Тому навіть якщо у вашому шлюбі все добре, потрібно не соромитися наполягати на правильному і прозорому оформленні права спільної власності на майно, придбане в шлюбі», — радить юрист.

Згідно із законом все майно, нажите в шлюбі, можна продати тільки за згодою чоловіка чи дружини. Але на практиці недобросовісні особи знаходять безліч лазівок для обходу цих вимог, наприклад, продаючи майно через повіреного. Єдиний надійний спосіб запобігти такому продажу — це подати заяву про забезпечення позову і в судовому порядку накласти арешт на спільно нажите майно, оформлене на одного з подружжя, до моменту розподілу такого майна.

За чинним законодавством суд може зобов’язати позивача надати зустрічне забезпечення (внести на депозитний рахунок суду суму, достатню для покриття можливих збитків відповідача, завданих забезпеченням необґрунтованого позову). Тому при поданні такої заяви про забезпечення позову дуже важливо обґрунтувати, чому забезпечення позову ніяк не завдасть збитків відповідачеві (наприклад, накладення арешту на квартиру перешкоджає тільки її продажу, але ніяк не перешкоджає користуванню цим майном). Та/або вказати інші обставини, що свідчать про відсутність необхідності зустрічного забезпечення (позивач має постійне місце проживання і майно в Україні, заробітну плату чи інше джерело доходу і в разі потреби зможе легко відшкодувати відповідачеві завдані збитки, тощо).

Надія Івашкова також зазначила, що розподіл спільно нажитого майна може бути оформлений нотаріально, і тоді до суду щодо цього питання взагалі йти не потрібно. Але на практиці так буває нечасто, і суперечки колишнього подружжя є дуже поширеними.