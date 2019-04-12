«Ми не лохи»: гендиректор «1+1» пригрозив Порошенку судом. Фото: Business Wisdom Summit / Facebook

https://racurs.ua/ua/n120651-my-ne-lohy-gendyrektor-1-1-prygrozyv-poroshenko-sudom.html

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На чинного главу держави Петра Порошенка подасть у суд група «1+1 media». Причиною став прихід президента на ефір програми «Право на владу» без запрошення і звинувачення на адресу телеканалу.

Порошенко звинуватили також у тому, що він спеціально прийшов за кілька хвилин до ефіру і нібито почав тиснути своєю посадою президента. Голові держави дорікнули за те, що він за відсутності свого опонента кандидата Володимира Зеленського прийшов на ефір для піару. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Генеральний директор групи «1+1 media» Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, Порошенко скористався своїм статусом, щоб зробити на програмі низку заяв. Коли прокурор Кулик звинуватив президента у перешкоджанні слідства у справі Курченко, голова держави висунув зустрічне звинувачення в порушенні правил.

Потім, коли екс-губернатор Одеської області Максим Степанов звинуватив Порошенка в порушеннях під час виборчої компанії, президент заявив, що зробив неправильний вибір, призначаючи Степанова губернатором.

За словами Ткаченка, Порошенка кілька разів запрошували на ефір, проте президент ігнорував запрошення. Також гендиректор зізнався, що йому соромно за те, що він голосував за Порошенка на минулих виборах.

Тим часом, редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко вже висміяв заяву Ткаченка і заявив, що Зеленський немов антиМідас і всі, кого він торкається, втрачають базові знання про державний устрій.