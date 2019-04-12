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Зимовий шторм знеструмив тисячі будинків у США, у Міннесоті випав помаранчевий сніг

Зимовий шторм знеструмив тисячі будинків у США, в Міннесоті випав помаранчевий сніг (ВІДЕО)

12 кві 2019, 14:19
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Зимовий шторм «Уеслі», який у четвер спричинив потужні снігопади і дощі на значній території США, продовжує впливати на американські штати Міннесота, Айова і Південна Дакота.

В епіцентрі негоди опинилися штати Міннесота, Колорадо, Південна Дакота, Небраска, Вісконсін та Мічиган, повідомляє у Твіттер The Weather Channel.

Через негоду у цих штатах закрилися школи, влада заблокувала численні дороги і скасувала понад 870 авіарейсів.

У розпал шторму без електроенергії залишилися 89 тис. людей переважно в штатах Айова, Південна Дакота і Міннесота.

У Міннесоті сталися численні ДТП на засніжених дорогах, в результаті яких близько півсотні осіб отримали травми.

У деяких районах штату також спостерігалася сніжна гроза і випав помаранчевий сніг. Незвичайний колір снігу викликаний пилом з пустелі у південній частині країни.

Джерело: Ракурс


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