Зимовий шторм знеструмив тисячі будинків у США, у Міннесоті випав помаранчевий сніг

https://racurs.ua/ua/n120669-zymovyy-shtorm-znestrumyv-tysyachi-budynkiv-u-ssha-u-minnesoti-vypav-pomaranchevyy-snig-video.html

Ракурс

Зимовий шторм «Уеслі», який у четвер спричинив потужні снігопади і дощі на значній території США, продовжує впливати на американські штати Міннесота, Айова і Південна Дакота.

В епіцентрі негоди опинилися штати Міннесота, Колорадо, Південна Дакота, Небраска, Вісконсін та Мічиган, повідомляє у Твіттер The Weather Channel.

Через негоду у цих штатах закрилися школи, влада заблокувала численні дороги і скасувала понад 870 авіарейсів.

У розпал шторму без електроенергії залишилися 89 тис. людей переважно в штатах Айова, Південна Дакота і Міннесота.

У Міннесоті сталися численні ДТП на засніжених дорогах, в результаті яких близько півсотні осіб отримали травми.

У деяких районах штату також спостерігалася сніжна гроза і випав помаранчевий сніг. Незвичайний колір снігу викликаний пилом з пустелі у південній частині країни.