Зимний шторм обесточил тысячи домов в США, в Миннесоте выпал оранжевый снег

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Зимний шторм «Уэсли», который в четверг вызвал мощные снегопады и дожди на значительной территории США, продолжает влиять на американские штаты Миннесота, Айова и Южная Дакота.

В эпицентре непогоды оказались штаты Миннесота, Колорадо, Южная Дакота, Небраска, Висконсин и Мичиган, сообщает в Твиттер The Weather Channel.

Из-за непогоды в этих штатах закрылись школы, власти заблокировали многочисленные дороги и отменили более 870 авиарейсов.

В разгар шторма без электроэнергии остались 89 тыс. человек преимущественно в штатах Айова, Южная Дакота и Миннесота.

В Миннесоте произошли многочисленные ДТП на заснеженных дорогах, в которых около полусотни человек получили травмы.

В некоторых районах штата также наблюдалась снежная гроза и выпал оранжевый снег. Необычный цвет снега вызван пылью из пустыни в южной части страны.