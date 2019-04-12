Зимний шторм обесточил тысячи домов в США, в Миннесоте выпал оранжевый снег (ВИДЕО)https://racurs.ua/n120669-zimniy-shtorm-obestochil-tysyachi-domov-v-ssha-v-minnesote-vypal-oranjevyy-sneg-video.htmlРакурс
Зимний шторм «Уэсли», который в четверг вызвал мощные снегопады и дожди на значительной территории США, продолжает влиять на американские штаты Миннесота, Айова и Южная Дакота.
В эпицентре непогоды оказались штаты Миннесота, Колорадо, Южная Дакота, Небраска, Висконсин и Мичиган, сообщает в Твиттер The Weather Channel.
Из-за непогоды в этих штатах закрылись школы, власти заблокировали многочисленные дороги и отменили более 870 авиарейсов.
В разгар шторма без электроэнергии остались 89 тыс. человек преимущественно в штатах Айова, Южная Дакота и Миннесота.
В Миннесоте произошли многочисленные ДТП на заснеженных дорогах, в которых около полусотни человек получили травмы.
В некоторых районах штата также наблюдалась снежная гроза и выпал оранжевый снег. Необычный цвет снега вызван пылью из пустыни в южной части страны.