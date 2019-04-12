Сталлоне назвал дату выхода фильма "Рэмбо-5" и пообещал удивить фанатов в финале

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Ракурс

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне назвал дату выхода новой серии культовой киноленты «Рэмбо» и пообещал в пятой части фильма удивить фанатов.

В Инстаграм 72-летний американский актер сообщил, что кинолента «Рэмбо-5. Последняя кровь» станет завершающей частью франшизы и выйдет на экраны 20 сентября этого года.

По его словам, всех фанатов Джона Рэмбо ожидает сюрприз в финале пятой части. Сталлоне признался, что не всегда то, что авторы кино считают идеальным во время съемок, оказывается таким же при монтаже.

Сталлоне заверил, что с новым «Рэмбо» «все прекрасно», а поклонники его приключений получат приятный сюрприз в финале. Лента «Рэмбо-5: Последняя кровь» должна стать заключительным фильмом в кинокарьере Сталлоне.

Лента «Рэмбо: Первая кровь» появилась на экранах в 1982 году. Фильм сняли по одноименному роману Дэвида Морела. Это был первый фильм, в котором на экране появился Джон Рэмбо — ветеран Вьетнамской войны.