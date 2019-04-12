«Слуга народа»: в Раде потребовали от МВД открыть дело на создателей сериала и Зеленского (ВИДЕО)

«Слуга народа»: в Раде потребовали от МВД открыть дело на создателей сериала / Фото: Скрін YouTube

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«Слуга народа», а также авторы, сценаристы и исполнитель главной роли телесериала Владимир Зеленский могут попасть в поле зрения Министерства внутренних дел из-за эпизодов, в которых расстреливается Верховная Рада и проходят похороны президента. Об этом сегодня на утреннем пленарном заседании украинского парламента заявила вице-спикер Ирина Геращенко.

«Мне очень жаль, что нет сегодня здесь министра внутренних дел Арсена Авакова, так как некоторые коллеги его уже канонизировали и сказали, что он у нас почти гарант Конституции», — заявила Геращенко.

По ее словам, она приветствует решение возбудить уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Зеленского сбивает фура. Вместе с тем она потребовала открыть уголовное производство против создателей «Слеги народа».

«Я хочу напомнить, что наша коллега, Надежда Савченко, за такие мысли только, содержится в следственном изоляторе. И второй вопрос, означает ли это, что теперь за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело?», — спросила она у Авакова.

Кроме этого, обсуждая вопрос открытия уголовных дел из-за агитационных материалов на выборах президента, нардеп Алексей Гончаренко обратился в МВД с аналогичным вопросом о том, были ли возбуждены производства за видеоролики, на которых Зеленский расстреливает Раду и выступает на похоронах президента. Представитель МВД не смог ответить на этот вопрос.

Также напомним, что Владимира Зеленского хотят проверить на предмет уклонения от мобилизации в 2014-м году. Об этом сегодня в стенах парламента заявила депутат Рады Татьяна Чорновол.