Как эффективно бросить курить, рассказали ученые. Фото: shkolazhizni

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Ракурс

Отказаться от курения эффективнее всего при поддержке партнера. Так как курильщик покидает привычное общество, а на перекурах чувствует себя неуютно, именно поддержка второй половины способна равноценно отвлечь от пагубной привычки.

Помимо потери круга общения и одиночества, у курильщика возникает симптом отмены никотина. Совместные походы в кино, на прогулку или переход на здоровую пищу способны отвлечь курильщика от дискомфорта. Об этом сообщили сегодня на научном конгрессе Европейского общества кардиологов EuroPrevent 2019, передает medicalxpress.

В новом исследовании ученые оценили помощь сожителей или супругов в прекращении курения. В эксперименте приняли участие 222 курильщика с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или после сердечного приступа. Также отобрали партнеров, среди которых 99 человек еще курили, 40 человек бросили курить, а 83 человека никогда не притрагивались к сигаретам.

Пары посещали профилактические программы кардиологов. Им на выбор предоставлялось четыре вида тренингов. Статус курения подопытных подтвердили тестом дыхания. Затем в течение 16 недель пары проходили никотинозаместительную терапию с пластырями или могли использовать рецептурный препарат.

Среди пар, которые бросали курить вместе, шанс избавиться от привычки был почти в шесть раз выше, чем у пациентов, которые боролись с пристрастием в одиночку.

Отметим, что половина страдающих от ишемии людей являются курильщиками, как и 90% человек с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от курения снижает риск этих заболеваний в два раза.

Ученые заметили, что во время парной терапии есть шанс, что некурящие партнеры примут привычку своих супругов.

Как ранее сообщал «Ракурс», курение мужчины может привести к врожденному пороку сердца у его детей из-за пассивного курения роженицы.