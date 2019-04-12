Як ефективно кинути курити, розповіли вчені. Фото: shkolazhizni

https://racurs.ua/ua/n120666-yak-efektyvno-kynuty-kuryty-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Відмовитися від куріння ефективніше при підтримці партнера. Так як курець залишає звичне суспільство, а на перекурах відчуває себе незатишно, саме підтримка другої половини здатна рівноцінно відвернути від згубної звички.

Крім втрати кола спілкування і самотності, у курця виникає симптом відміни нікотину. Спільні походи в кіно, на прогулянку або перехід на здорову їжу здатні відволікти курця від дискомфорту. Про це повідомили сьогодні на науковому конгресі Європейського товариства кардіологів EuroPrevent 2019, передає medical xpress.

У новому дослідженні вчені оцінили допомогу співмешканців або подружжя в припиненні куріння. В експерименті взяли участь 222 курця з високим ризиком серцево-судинних захворювань або після серцевого нападу. Також відібрали партнерів, серед яких 99 осіб ще курили, 40 осіб кинули курити, а 83 особи ніколи не торкалися до сигарет.

Пари відвідували профілактичні програми кардіологів. Їм на вибір надавалися чотири види тренінгів. Статус куріння піддослідних підтвердили тестом дихання. Потім протягом 16 тижнів пари проходили нікотинову терапію з пластирами або могли використовувати рецептурний препарат.

Серед пар, які кидали курити разом, шанс позбутися звички був майже вшестеро вищий, ніж у пацієнтів, які боролися з пристрастю поодинці.

Зазначимо, що половина страждаючих на ішемію осіб є курцями, як і 90% осіб з високим ризиком серцево-судинних захворювань. Відмова від куріння знижує ризик цих захворювань вдвічі.

Вчені помітили, що під час парної терапії є шанс, що партнери, які не курять, приймуть звичку своєї другої половини.

Як раніше повідомляв «Ракурс», куріння чоловіка може привести до вродженому пороку серця у його дітей через пасивне куріння породіллі.