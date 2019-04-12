Погода в Украине 13 апреля: будет облачно, местами сильный дождь. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 13 апреля будет пасмурной и холодной на всей территории страны. В некоторых областях ожидаются дожди и даже ливни. Ветер северо-восточный и западный со скоростью 5−10 м/с.

Температура воздуха в центральных, южных и западных областях днем ​​будет составлять 9−15° тепла, максимальной она будет на юге и востоке Украины — 15−17° тепла, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве завтра, 13 апреля, будет пасмурной, но без осадков. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем ​​поднимутся до 9−11° выше нуля.

Во Львове 13 апреля будет холоднее. Осадки не ожидаются, но будет облачно. Температура воздуха ночью составит 3−5° тепла, а днем ​​поднимется до 9−11° выше нуля.

Погода в Днепре в субботу 13 апреля будет с осадками. Синоптики обещают небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от 5° до 7° тепла, днем ​​воздух прогреется до 11−13° тепла.

В Харькове 13 апреля ожидаются сильные дожди и похолодание. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, днем ​​будет теплее — 15−17° выше нуля.

Погода в Одессе 13 апреля будет пасмурной, но днем ожидается небольшое потепление. Синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет 6−8° тепла, а днем ​​поднимется до 15−17° выше нуля.

Магнитные бури в Киеве завтра, 13 апреля, начнутся после полуночи и продлятся до полудня. До конца дня также будут небольшие возмущения магнитосферы Земли.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня во многих областях пройдут дожди.