Погода в Україні 13 квітня: буде хмарно, місцями сильний дощ (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n120665-pogoda-v-ukrayini-13-kvitnya-bude-hmarno-miscyamy-sylnyy-dosch-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 13 квітня буде похмурою і холодною на всій території країни. У деяких областях очікуються дощі і навіть зливи. Вітер північно-східний і західний зі швидкістю 5−10 м/с.

Температура повітря в центральних, південних і західних областях вдень становитиме 9−15° тепла, найвищою вона буде на півдні та сході України — 15−17° тепла, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві завтра, 13 квітня, буде похмурою, але без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень піднімуться до 9−11° вище нуля.

У Львові 13 квітня буде холодніше. Опади не очікуються, але буде хмарно. Температура повітря вночі становитиме 3−5 тепла, а вдень підніметься до 9−11° вище нуля.

Погода в Дніпрі в суботу 13 квітня буде з опадами. Синоптики обіцяють невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 5° до 7° тепла, вдень повітря прогріється до 11−13 ° тепла.

У Харкові 13 квітня очікуються сильні дощі та похолодання. Температура повітря вночі складе 6−8° тепла, вдень буде тепліше — 15−17° вище нуля.

Погода в Одесі 13 квітня буде похмурою, але вдень очікується невелике потепління. Синоптики обіцяють невеликий дощ. Температура повітря вночі буде 6−8° тепла, а вдень підніметься до 15−17° вище нуля.

Магнітні бурі в Києві завтра, 13 квітня, розпочнуться після півночі і триватимуть до полудня. До кінця дня також будуть невеликі хвилювання магнітосфери Землі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в багатьох областях пройдуть дощі.