Погода в Україні 12 квітня: синоптики обіцяють холод і дощі. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 12 квітня буде дощовою на всій території країни. У деяких областях очікуються зливи і навіть гроза. Вітер північно-східний зі швидкістю 7−12 м/с.

Температура повітря в центральних, південних і західних областях вдень становитиме 8−18° тепла, найвищою вона буде на сході України -д 16−18° тепла, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві завтра, 12 квітня, буде похмурою, очікується злива. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень піднімуться до 9−11° вище нуля.

У Львові 12 квітня буде холодніше. Синоптики обіцяють невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 4−6° тепла, а вдень підніметься до 9−11° вище нуля.

Погода в Дніпрі в суботу 12 квітня буде з опадами. Синоптики обіцяють зливу. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 6° до 8° тепла, вдень повітря прогріється до 16−18° тепла.

У Харкові 12 квітня очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме 7−9° тепла, вдень буде тепліше — 16−18° вище нуля.

Погода в Одесі 12 квітня буде похмурою. Синоптики обіцяють зливу, яка буде йти протягом доби. Температура повітря вночі буде 7−9° тепла, а вдень підніметься до 12−14° вище нуля.

Магнітні бурі в Києві завтра, 12 квітня, розпочнуться після півночі і закінчаться до 6.00. Протягом доби також будуть невеликі хвилювання магнітосфери Землі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в багатьох областях пройдуть дощі з грозами.