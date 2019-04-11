Роман Насіров, фото: «Еспресо TV»

https://racurs.ua/ua/n120617-nasirov-ne-zdaietsya-pislya-prograshu-v-sudi-proty-likarya-yakyy-sprostuvav-yogo-diagnoz.html

Ракурс

Колишній голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров знову програв суд проти лікаря Максима Соколова, котрий свідчив у справі проти нього.

Тепер Насіров має сплатити лікареві компенсацію в розмірі 13 тис. грн. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомляє «Центр протидії корупції».

Зазначається, що в своєму позові Насіров просив суд визнати обстеження та свідчення в суді Соколова у його справі незаконними, а також стягнути по мільйону гривень з лікаря та медичного закладу.

«Медицина та лікарі — вони, можливо, одні з найбільш незахищених сфер державної діяльності… Вони завжди винуваті в усьому», — заявив Соколов в коментарі журналістам після засідання суду.

За його словами, одним із прикладів цього є скарга Насірова.

«На мою думку, потрібно самому нести відповідальність за свої дії та не перекладати її на лікарів та своє здоров’я, — зазначає Соколов. — І я дуже радий, що і в першій інстанції, і в другій судді та вся громадськість, я спостерігав, що відбувається в соціальних мережах, повністю стала на сторону медицини».

За словами лікаря, це рідкісний, можливо, перший такий масштабний випадок.

Водночас Насіров заявив журналістам, що під час розгляду цієї справи в суді першої та другої інстанції було зібрано додаткові докази, щоб тепер «довести ще більше справу».

Він зазначив, що планує подати новий позов. Адвокати Насірова намагаються довести, що проти нього діяли за умисним зговором.

Перший позов Насірова до Соколова Шевченківський райсуд Києва не задовільнив у грудні 2018 року.

Коментар Насірова після суду pic.twitter.com/aclPz4ALqE — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 11 квітня 2019 р.

Нагадаємо, Насіров також позивається до Кабінету міністрів через оголошені конкурси на посади очільників податкової та митної служб.