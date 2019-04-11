Роман Насиров, фото: «Эспрессо TV»

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Бывший глава Государственной фискальной службы (ДФС) Роман Насиров снова проиграл суд против врача Максима Соколова, который свидетельствовал по делу против него.

Теперь Насиров должен заплатить врачу компенсацию в размере 13 тыс. грн. Об этом на своей странице в Твиттере сообщает «Центр противодействия коррупции».

Отмечается, что в своем иске Насиров просил суд признать обследования и показания в суде Соколова по его делу незаконными, а также взыскать по миллиону гривен из врача и медицинского учреждения.

«Медицина и врачи — они, возможно, одни из самых незащищенных сфер государственной деятельности… Они всегда виноваты во всем», — заявил Соколов в комментарии журналистам после заседания суда.

По его словам, одним из примеров этого является жалоба Насирова.

«По моему мнению, нужно самому нести ответственность за свои действия и не перекладывать ее на врачей и свое здоровье, — отмечает Соколов. — И я очень рад, что и в первой инстанции, и во второй судьи и вся общественность, я наблюдал, что происходит в социальных сетях, полностью встала на сторону медицины».

По словам врача, это редкий, возможно, первый такой масштабный случай.

В то же время Насиров заявил журналистам, что во время рассмотрения этого дела в суде первой и второй инстанции были собраны дополнительные доказательства, чтобы теперь «довести еще больше дело».

Он отметил, что планирует подать новый иск. Адвокаты Насирова пытаются доказать, что против него действовали по умышленным сговору.

Первый иск Насирова к Соколова Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил в декабре 2018 года.

Коментар Насірова після суду pic.twitter.com/aclPz4ALqE — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 11 квітня 2019 р.

Напомним, Насиров также судится с Кабинетом министров из-за объявления конкурса на должности руководителей налоговой и таможенной служб.