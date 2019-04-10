Насиров судится с Кабмином из-за объявленных конкурсов на должности руководителей налоговой и таможенной служб

Роман Насиров, фото: Politeka

https://racurs.ua/n120564-nasirov-suditsya-s-kabminom-iz-za-obyavlennyh-konkursov-na-doljnosti-rukovoditeley-nalogovoy.html

Ракурс

Бывший глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров судится с Кабинетом министров по поводу объявленных конкурсов на должности руководителей налоговой и таможенной служб.

Соответствующий иск подан в Окружной административный суд Киева, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Насиров просит суд признать противоправными и недействительными решения Кабмина об объявлении соответствующих конкурсов.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

ГФС была образована постановлением правительства от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов. Насиров возглавлял ее в период с 5 мая 2015 года по 3 марта 2017 года, когда был отстранен от должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал незаконным увольнение Насирова с должности председателя ДФС.

18 декабря 2018 года правительство одобрило постановление о реорганизации ДФС путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. 6 марта этого года Кабмин утвердил положение о налоговой и таможенной службах.

Напомним, Насиров стал кандидатом в президенты, голос одного избирателя для которого обошелся дороже всего. Потратив на участие в первом тура нынешних президентских выборов в целом 2,5 млн грн, он получил 2,5 тыс. голосов избирателей. То есть, один голос стоил ему почти 1 тыс. грн.