Затримали на хабарі службовця Укртрансбезпеки». Фото: прес-центр СБУ

https://racurs.ua/ua/n120615-na-habaryah-pogorily-posadovci-ukrtransbezpeky-ta-oblavtodoru-z-mykolayivschyny.html

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У корупції викрили працівників регіонального управління «Укртрансбезпеки» та держпідприємства «Миколаївський облавтодор».

Виявилося, що троє інспекторів «Укртрансбезпеки» та оператор габаритного вантажного комплексу обласного автодору причетні до корупційної схеми. Дорожники вимагали хабарі від водіїв вантажівок, які не дотримувалися нормативів навантаження на дорогах. Про це 11 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оператор за хабар закривав очі на перевантажений транспорт під час здійснення габаритно-вагового контролю. З кожної машини за це він вимагав 500 грн. Правоохоронці встановили, що незаконний прибуток зловмисників становив понад 200 тис. грн щомісяця. Працівника облавтодору затримали під час отримання суми в 1 тис. грн від представника приватної фірми.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Правоохоронці намагаються встановити всіх учасників корупційної схеми.

Нагадаємо, 10 квітня у Вінниці під час одержання відкату поліція затримала посадовця облдержадміністрації. Державний службовець вимагав у підприємців майже 180 тис. грн неправомірної вигоди за підписання актів виконаних робіт.