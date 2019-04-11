Задержали на взятке служащего «Укртрансбезопасности». Фото: пресс-центр СБУ

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В коррупции уличили работников регионального управления «Укртрансбезопасности» и госпредприятия «Николаевский облавтодор».

Оказалось, что три инспектора «Укртрансбезопасности» и оператор габаритного грузового комплекса областного автодора причастны к коррупционной схеме. Дорожники требовали взятки от водителей грузовиков, которые не придерживались нормативов нагрузки на дорогах. Об этом 11 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оператор за взятку закрывал глаза на перегруженный транспорт при осуществлении габаритно-весового контроля. С каждой машины за это он требовал 500 грн. Правоохранители установили, что незаконный доход злоумышленников составлял более 200 тыс. грн ежемесячно. Работника облавтодора задержали во время получения суммы в 1 тыс. грн от представителя частной фирмы.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители пытаются установить всех участников коррупционной схемы.

Напомним, 10 апреля в Киеве во время получения отката полиция задержала чиновника облгосадминистрации. Государственный служащий требовал у предпринимателей почти 180 тыс. грн неправомерной выгоды за подписание актов выполненных работ.