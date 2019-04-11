Погода в Украине 12 апреля: синоптики обещают холод и дожди. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 12 апреля будет дождливой на всей территории страны. В некоторых областях ожидаются ливни и даже гроза. Ветер северо-восточный со скоростью 7−12 м/с.

Температура воздуха в центральных, южных и западных областях днем ​​будет составлять 8−18° тепла, максимальной она будет на востоке Украины — 16−18° тепла, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве завтра, 12 апреля, будет пасмурной, ожидается ливень. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем ​​поднимутся до 9−11° выше нуля.

Во Львове 12 апреля будет холоднее. Синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4−6° тепла, а днем ​​поднимется до 9−11° выше нуля.

Погода в Днепре в субботу 12 апреля будет с осадками. Синоптики обещают ливень. Ночью столбики термометров покажут от 6° до 8° тепла, днем ​​воздух прогреется до 16−18° тепла.

В Харькове 12 апреля ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 7−9° тепла, днем ​​будет теплее — 16−18° выше нуля.

Погода в Одессе 12 апреля будет пасмурной. Синоптики обещают ливень, который будет идти в течение суток. Температура воздуха ночью будет 7−9° тепла, а днем ​​поднимется до 12−14° выше нуля.

Магнитные бури в Киеве завтра, 12 апреля, начнутся после полуночи и закончатся к 6.00. В течение суток также будут небольшие возмущения магнитосферы Земли.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня во многих областях пройдут дожди с грозами.