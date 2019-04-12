Як виплачуватимуть субсидії після опалювального сезону, розповів міністр соцполітики

https://racurs.ua/ua/n120664-ministr-soczahystu-rozpoviv-yak-vyplachuvatymut-subsydiyi-pislya-zakinchennya-opaluvalnogo-sezonu.html

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Виплата субсидій у готівковій формі продовжиться і після закінчення опалювального сезону. Уряд продовжить застосовувати обидва механізми монетизації субсидій — у готівковій та безготівковій формах.

Міністр соціальної політики Андрій Рева 12 квітня у Верховній Раді під час години запитань до уряду розповів, що громадянам, які добросовісно сплачують за житлово-комунальні послуги, «живі кошти» будуть сплачуватися і надалі без будь-яких обмежень.

Якщо ж громадяни накопичили борги за ЖКП, то для призначення субсидії їм необхідно погасити борг, але субсидія у такому випадку впродовж року буде виплачуватися у безготівковій формі.

Рева повідомив, що механізм монетизації субсидій регулюється урядовими постановами й функціонує в безготівковій та готівковій формах. Міністр запевнив, що у держбюджеті достатньо коштів для забезпечення обидвох видів виплат.

«Тому після закінчення опалювального сезону ці механізми існуватимуть й надалі», — розповів у Раді Рева.

Перші підсумки цього етапу монетизації житлових субсидій уряд оприлюднить до 1 липня.

Нагадаємо, що монетизація субсидій в Україні стартувала з 1 січня 2019 року. З 1 травня будуть монетизуватися субсидії для всіх одержувачів за неопалювальний сезон, а з жовтня монетизація охопить 100% одержувачів. Уповноваженим банком для монетизації є «Ощадбанк». Пенсіонери отримують монетизовані субсидії одночасно з пенсією.