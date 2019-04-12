Как будут выплачивать субсидии после отопительного сезона, рассказал министр соцполитики

https://racurs.ua/n120664-kak-budut-vyplachivat-subsidii-posle-otopitelnogo-sezona-rasskazal-ministr-socpolitiki.html

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Выплата субсидий в наличной форме продолжится и после окончания отопительного сезона. Правительство продолжит применять оба механизма монетизации субсидий — в наличной и безналичной формах.

Министр социальной политики Андрей Рева 12 апреля в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству рассказал, что гражданам, которые добросовестно платят за жилищно-коммунальные услуги, «живые деньги» будут выплачиваться и в дальнейшем без каких-либо ограничений.

Если же граждане накопили долги за ЖКУ, то для назначения субсидии им необходимо погасить долг, но субсидия в таком случае в течение года будет выплачиваться в безналичной форме.

Рева сообщил, что механизм монетизации субсидий регулируется правительственными постановлениями и функционирует в безналичной и наличной формах. Министр заверил, что в госбюджете достаточно средств для обеспечения обоих видов выплат.

«Поэтому после окончания отопительного сезона эти механизмы будут существовать и в дальнейшем», — рассказал в Раде Рева.

Первые итоги этого этапа монетизации жилищных субсидий правительство обнародует до 1 июля.

Напомним, что монетизация субсидий в Украине стартовала с 1 января 2019 года. С 1 мая будут монетизироваться субсидии для всех получателей за неотопительный сезон, а с октября монетизация охватит 100% получателей. Уполномоченным банком для монетизации является «Ощадбанк». Пенсионеры будут получать монетизированные субсидии одновременно с пенсией.