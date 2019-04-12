Зеленский мог уклониться от мобилизации, в Минобороны и штаб кандидата направят запросы / Фото: informnovosti.ru

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Владимира Зеленского хотят проверить на предмет уклонения от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины в 2014-м году. Об этом сегодня в стенах парламента заявила депутат Рады Татьяна Чорновол.

Во время утреннего пленарного заседания депутат от «Народного фронта» сообщила о намерении обратиться в Министерство обороны, чтобы опровергнуть или подтвердить информацию об уклонении кандидата в президенты от мобилизации. По ее словам, эту информацию она получила от СМИ.

«Владимир Зеленский в 2014-м году вроде бы отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника», — сказала Чорновол.

Также нардеп добавила, что уклонение от призыва на военную службу влечет за собой уголовную ответственность, ведь речь идет о дезертирстве. В ответ первый заместитель министра обороны Иван Руснак сказал, что Минобороны попытается 12 апреля ответить на депутатский запрос Чорновол. Также, вероятно, эту информацию должен прокомментировать штаб Зеленского.

На текущий момент спикер Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что тему мобилизации Зеленского в 2014-м году штаб не будет комментировать.

«Без комментариев», — сказала пресс-секретарь.

Кроме этого, обсуждая вопрос открытия уголовных дел из-за агитационных материалов на выборах президента нардеп Алексей Гончаренко обратился в Министерство внутренних дел с вопросом о том, были ли возбуждены уголовные производства за видеоролики, на которых Зеленский расстреливает Верховную Раду и выступает на похоронах президента. Представитель МВД не смог ответить на этот вопрос.

Напомним, недавно СМИ обнародовали информацию о том, что Зеленский четыре раза уклонялся от службы в армии. Якобы, в начале военных действий на Донбассе шоумену трижды посылали повестки — 18 апреля, 23 июня и 15 августа 2014 года. Также еще одна повестка была отправлена 10 мая 2015 года. Кандидат в президенты находится на воинском учете в Металлургической-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге.