Зеленський міг ухилитися від мобілізації, до Міноборони і штабу кандидата надішлють запити / Фото: informnovosti.ru

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Володимира Зеленського хочуть перевірити на предмет ухиляння від мобілізації до лав Збройних сил України у 2014 році. Про це сьогодні у стінах парламенту заявила депутат Ради Тетяна Чорновол.

Під час ранкового пленарного засідання депутат від «Народного фронту» повідомила про намір звернутися до Міністерства оборони, аби спростувати чи підтвердити інформацію щодо ухилення кандидата в президенти від мобілізації. За її словами, цю інформацію вона отримала зі ЗМІ.

«Володимир Зеленський у 2014 році начебто відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника», — сказала Чорновол.

Також нардеп додала, що ухилення від виконання військового обов’язку тягне за собою кримінальну відповідальність, адже йдеться про дезертирство. У відповідь перший заступник міністра оборони Іван Руснак сказав, що Міноборони намагатиметься 12 квітня відповісти на депутатський запит Чорновол. Також, ймовірно, цю інформацію має прокоментувати штаб Зеленського.

Наразі спікер Зеленського Ірина Побєдоносцева заявила, що тему мобілізації Зеленського у 2014 році штаб не коментуватиме.

«Без коментарів», — сказала прес-секретар.

Окрім цього, обговорюючи питання відкриття кримінальних справ щодо агітаційних матеріалів на виборах президента нардеп Олексій Гончаренко звернувся до Міністерства внутрішніх справ із запитанням щодо того, чи відкрито кримінальні провадження за відеоролики, на яких Зеленський розстрілює Верховну Раду чи виступає на похоронах президента. Представник МВС не зміг дати відповідь на це питання.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський чотири рази ухилявся від служби в армії. Нібито, на початку військових дій на Донбасі шоумену тричі надсилали повістки — 18 квітня, 23 червня та 15 серпня 2014 році. Також ще одну повістку було надіслано 10 травня 2015 року. Кандидат у президенти перебуває на військовому обліку у Металургійно-Довгинцівському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі.